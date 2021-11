Długi weekend listopadowy tuż-tuż. Wiemy, gdzie będą tłumy

Długi weekend w listopadzie nad morzem

Chociaż może się wydawać, że długi weekend w listopadzie Polacy spędzą w górach, to widać zainteresowanie wypoczynkiem nad morzem. Najwyżej na liście znajdują się Gdańsk oraz Kołobrzeg, które w sezonie letnim zawsze pełne są turystów. Jesień to z kolei czas, kiedy w tak obleganych kurortach robi się pusto, a co za tym idzie dostępność atrakcyjnych noclegów, jest większa. Kolejny plus to ich cena, która o tej porze roku naprawdę jest niższa niż w wakacje. W centrum Gdańska można znaleźć czteroosobowy apartament za ok. 170 zł za dobę.