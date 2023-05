Wulkany obudziły się na trzech kontynentach. Eksperci ostrzegą przed najgorszym

Faza erupcji zakończyła się około godz. 21:00 w niedzielę. - Nie ma katastrofy, jaką sobie niektórzy wyobrażają. To, co wydarzyło się wczoraj, nie jest niczym strasznym. Przypomnę tylko, że w 2021 r. mieliśmy 56 erupcji i przysypywało nas co kilkanaście dni. To jest normalne, ludzie są przyzwyczajeni - mówiła w rozmowie z WP Joanna Pióro, przewodniczka turystyczna po Sycylii i wulkanie Etna.