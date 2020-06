Wulkany – w jakich krajach można zobaczyć aktywne wulkany?

· Czynne – co pewien czas obserwuje się ich działalność.

Część z czynnych wulkanów znajduje się na lądzie, a większość z nich (nawet 90%) leży w tak zwanym Ognistym Pierścieniu Pacyfiku, czyli na obszarze otaczającym Ocean Spokojny. Aktywne wulkany można odnaleźć również w Europie, na przykład na Islandii i we Włoszech.

Półwysep Apeniński i otaczające go wyspy leżą w obszarze podwyższonej aktywności sejsmicznej. Znajdują się tam czynne wulkany, takie jak Etna, a także drzemiące wulkany, których aktywność nie była obserwowana od dłuższego czasu. Z kolei na Islandii znajduje się ponad 100 wulkanów, z czego około 30 to wulkany czynne. Poza tym, europejskie aktywne wulkany znajdują się również w Grecji. Ostatnie wybuchy miały tam miejsce w 1950 roku na wyspie Santorini, gdzie wybuchł wulkan o tej samej nazwie. Do dziś z wulkanu wydobywają się gazy oraz para.