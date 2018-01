Wybierasz się na narty? Najpierw się na to przygotuj

Choć mogłoby się wydawać, że fani białego szaleństwa muszą jeszcze trochę poczekać, to na południu narciarze i snowboardziści zaczęli swój sezon jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia. W Tatrach śnieg pada z przerwami od ładnych paru tygodni, a to doskonała okazja, by zażyć nieco sportu. Nim jednak dasz się całkowicie ponieść, odpowiednio się przygotuj. W ten sposób wyjazd na pewno będzie należał do udanych.

Nawet proste trasy wymagają przygotowania (Shutterstock.com)

Poniżej przedstawiamy podstawowe zasady, dzięki którym czynny wypoczynek na nartach będzie udany. Warto zacząć przygotowywać się nawet miesiąc przed planowanym wypadem, by móc cieszyć się nim w pełni.

Zacznij długo przed sezonem

Każdy, kto zaczynał swoją przygodę z nartami wie, że bez odpowiedniego przygotowania naszego organizmu na białe szaleństwo, możemy dostać nieźle w kość. Wydawać by się mogło, że w swobodnym ślizgu nie ma nic wyczerpującego, jednak samo utrzymanie równowagi ciała pochłania mnóstwo energii. Najbardziej zaangażowane są mięśnie ud, pośladków, łydek i pleców, a nawet brzucha. W tym wypadku najlepszym sposobem na wzmocnienie tych pierwszych będą przysiady w rozkroku. Nie zapominaj również o tułowiu. Podczas zjazdu większość czasu spędzisz w pozycji pochylonej, dlatego warto wcześniej poćwiczyć tak zwany podpór, zwany potocznie "deską" z dodatkowym unoszeniem nóg i ramion.

Kiedy zacząć trening? To wszystko zależy od tego ile czasu chcemy spędzić na stoku. Profesjonaliści rozpoczynają ćwiczenia nawet trzy-cztery miesiące przed sezonem, gdyż nie chcą pozwolić na to, by kontuzja lub zakwasy zatrzymały ich w domu. Jeśli nie jesteś zapaleńcem i chcesz "przypomnieć" organizmowi co go czeka, wystarczy półgodzinny trening trzy lub cztery razy w tygodniu przez miesiąc, by przygotować mięśnie i stawy na nadchodzący wysiłek. Oczywiście można podejść do nart bez żadnego przygotowania, jednak wtedy najprawdopodobniej twoja przygoda z tym sportem skończy się, gdy drugiego dnia będziesz próbował wstać z łóżka.

Czy będzie ładna pogoda?

Część narciarzy zaczyna sprawdzać prognozy pogody już w listopadzie i rezerwuje pokoje o wiele wcześniej, wybierając termin nieco na chybił trafił, mając nadzieję, że pogoda nagle się nie załamie i temperatura nie wzrośnie do plus dziesięciu stopni. Dodatkowo profesjonaliści, którzy przygotowywali się na zjazd wyżej położonymi stokami, na przykład z Kasprowego Wierchu przez Halę Gąsienicową lub Goryczkową, muszą dodatkowo wziąć pod uwagę stopień zachmurzenia. Zjazd czarnym szlakiem narciarskim przy niesprzyjających warunkach atmosferycznych jest wyjątkowo trudny i bez ograniczenia widoczności do kilkunastu metrów. Na szczęście przed wyruszeniem w drogę możesz śledzić warunki za pośrednictwem stron oferujących widok na żywo z największych miejsc wypoczynkowych w Polsce, w tym właśnie z Kasprowego Wierchu.

Jak tanio ubrać się na narty

Będąc na stoku, potrzebujemy ubrania wysokiej jakości, które nie będzie przepuszczać wody do środka, a z drugiej strony odprowadzi nadmiar wilgoci na zewnątrz, dzięki czemu ani nie wyziębimy, ani nie przegrzejemy organizmu. Ważne, żeby była trochę dłuższa i sięgała przynajmniej do pośladków, dzięki czemu podczas upadku śnieg nie dostanie się pod nią. By zapewnić sobie jeszcze lepszy komfort jazdy, warto zaopatrzyć się w bezszwową bieliznę wykonaną z termoaktywnego materiału. Warto zabrać ze sobą dwie pary rękawic i skarpet, podczas całego dnia spędzonego na stoku mogą się przydać.

