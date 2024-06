Wybrała się nad morze i nie wytrzymała. "Nic mnie tak nie rusza"

- Wydmy tworzą naturalną barierę, która chroni ląd przed niszczącą siłą żywiołów i erozją. Zatrzymują i gromadzą one piasek nawiewany z plaży, zapobiegając tym samym jego dalszemu przemieszczaniu się do wnętrza lądu. Podczas sztormów wydmy stanowią pierwszą linię obrony, a ich ciągłe odbudowywanie pozwala przeciwdziałać przesuwaniu się linii brzegu w głąb lądu. Pełnią również rolę naturalnych wałów przeciwpowodziowych, chroniąc tereny przyległe przed zalaniem. Są one także siedliskami cennych gatunków roślin i zwierząt, co sprawia, że wiele z nich jest objętych ochroną m.in. w obszarach Natura 2000 - wylicza Sadowska.