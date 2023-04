Wybrali najpiękniejsze miasteczko w kraju. Stąd pochodzi gwiazdor włoskiej piosenki

Stąd pochodzi Marco Mengoni

Burmistrzem miasteczka jest Mario Mengoni, kuzyn gwiazdora włoskiej piosenki Marco Mengoni, który stamtąd pochodzi. Trzeba przyznać, że to on nieustannie rozsławia Ronciglione. W 2009 r. zwyciężył trzecią edycję programu "The X Factor". Później zdobył m.in. nagrody MTV i wygrywał liczne festiwale.