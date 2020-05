Wygląda jak smok. Rzadkie stworzenie na wyspie Padre

Mała, niebezpieczna istota

Początkowo ojciec z synem myśleli, że odkryli nowy gatunek. Jednak szybko się okazało, że "niebieskie smoki" to w rzeczywistości ślimaki morskie (Glaucus atlanticus), nazywane też "jaskółkami morskimi" lub "błękitnymi aniołami". "TVN Meteo" wyjaśnia, że to gatunek morskiego ślimaka z rzędu nagoskrzelnych (Nudibranchia) należących do podgromady ślimaków tyłoskrzelnych.