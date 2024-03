Wyjątkowa atrakcja na północy Polski. Widoki jak w górach, ale na horyzoncie... morze

Oprócz wieży widokowej, Góra Markowca oferuje szereg innych atrakcji. Spośród nich warto wymienić m. in. ścieżki edukacyjne, plac zabaw dla dzieci, amfiteatr, górę saneczkową, a także park linowy. Miejsce to świetnie nadaje się także na relaks na świeżym powietrzu – na turystów czekają tu bowiem ławki oraz paleniska przygotowane do rozpalenia ogniska. Jest to bez wątpienia jedna z ciekawszych atrakcji turystycznych Rumi, którą warto odwiedzić, spędzając w miejscowości lub jej okolicy swój wolny czas.