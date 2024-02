Turyści muszą się spieszyć. Ceny winiet zmienią się lada moment

Zmiany u naszych sąsiadów

Wraz ze zmianą cen dotychczas istniejących winiet Czesi wprowadzili nową, jednodniową winietę, która może przydać się szczególnie turystom, wybierającym się na jednodniowy city break do naszych sąsiadów. Za taki kupon zapłacić trzeba będzie 200 koron, czyli ok. 34 zł. Warto jednak pamiętać, że ich ważność ograniczona jest do dnia zakupu, więc owe winiety nie obowiązują przez całe 24 godziny. Co ciekawe z opłat zwolnione są samochody z napędem w pełni elektrycznym lub wodorowym, ale tylko te zarejestrowane w Czechach.