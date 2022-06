Wyjątkowa atrakcja w Tulum. Tłumy ustawiają się w kolejce do zdjęć

Wykonana ze stali, drewna, splecionych lin i roślin rzeźba od jakiegoś czasu przyciąga uwagę wczasowiczów przybywających do Tulum. Ven a la luz (Podejdź do światła), bo tak nazywa się prawie dziesięciometrowe dzieło sztuki, wyszło spod dłuta światowej sławy rzeźbiarza - Davida Poppera. Rzeźba ma postać kobiety, która otwiera przed przybyłymi swoje wnętrze i zachęcającym gestem zaprasza ich do środka.