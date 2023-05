Wyjątkowe atrakcje pod gołym niebem. Łatwo się zgubić

Normalny bilet wstępu uprawniający do wejścia do labiryntu drewnianego, labiryntu mgieł i małych labiryntów kosztuje 50 zł, a ulgowy dla uczniów, studentów i emerytów 45 zł. Od połowy sierpnia można dodatkowo przejść się labiryntem z kukurydzy, cena biletu wzrasta wtedy odpowiednio do 60 zł i 55 zł. Dzieci do czwartego roku życia wchodzą bezpłatnie.