Wyjątkowe miejsce 80 km od Polski. Wstęp bezpłatny

U naszych południowych sąsiadów kryje się mnóstwo turystycznych perełek, które są świetnym pretekstem do zaplanowania weekendowego wypadu czy jednodniowej wycieczki podczas pobytu w polskich górach. Do takich wyjątkowych atrakcji z pewnością należą tajemnicze Diabelskie Głowy, znajdujące się ok. 50 km od Pragi.