Wyjątkowe miejsce u naszych sąsiadów. Niewielu o nim wie

Urokliwe miejsce w Bawarii

Jednym z bajkowych miejsc w Bawarii jest zamek Neuschwanstein, należący niegdyś do Ludwika II Wittelsbach. To miejsce, znajdujące się niedaleko Füssen w południowej części Bawarii, jest dość popularnym punktem na turystycznej mapie tego regionu. Niewielu turystów jednak wie, że zaledwie kilka kilometrów od zamku znajduje się Wodospad Lechfall. Zdaniem podróżników, Pauliny i Dominika, jest to jeden z najbardziej ikonicznych wodospadów Bawarii.