Wyjątkowe narodziny w zoo. Gatunek zagrożony wyginięciem

Hipopotam karłowaty to egzotyczny gatunek

Hipopotam, bądź też hipopotamek karłowaty (Choeropsis liberiensis) to najmniejszy żyjący przedstawiciel rodziny hipopotamowatych. To, co odróżnia go od hipopotama nilowego, to oczywiście jego rozmiar. Ciało hipopotama karłowatego stanowi ok/ 1/4 masy ciała hipopotama o standardowych rozmiarach.