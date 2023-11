Wyjątkowe pociągi wyruszą na tory. Podróż w stylu retro i gorąca czekolada

10 grudnia przejazdy pociągami retro utrzymane będą w przedświątecznym klimacie. Jedną z głównych atrakcji podróży składem historycznym będzie przejazd nie tylko po odcinkach dostępnych dla rozkładowych pociągów pasażerskich, ale również podróż torami, po których na co dzień jeżdżą wyłącznie pociągi towarowe. Podczas postojów na stacjach można będzie wyjść na peron, obejrzeć dworzec, obserwować lokomotywę wykonującą manewry oraz odłączanie czy podpinanie jej do składu. Pojawi się również okazja, aby zajrzeć do kabiny maszynisty i przyjrzeć się pulpitowi sterowniczemu.