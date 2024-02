Wyjątkowy obiekt na sprzedaż. Poniemiecki zabytek w sercu turystycznego raju

Jak czytamy w serwisie z ogłoszeniami: "Praktycznie wszystkie na świecie dawne budowle związane z testowaniem torped zostały zniszczone w czasie II wojny światowej lub zostały z czasem zamienione w muzea. Niektóre z nich nadal funkcjonują jako czynne obiekty wojskowe, do których zwykły śmiertelnik nie ma wstępu. Na tym tle pozostałości kompleksu badawczego Hexengrund, a konkretnie jedna z należących do niego wież obserwacyjnych, jest wyjątkiem". To właśnie ona została wystawiona na sprzedaż.