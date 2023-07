Najszybciej wyludniające się miasta. "Odżałowali dawne życie i przenieśli się do Trójmiasta"

- Kto miał kawałek ziemi przy domu, dobudowywał dodatkowe pomieszczenia, zaczęły powstawać nowe pensjonaty i hotele - opowiada pani Dorota. - Dla starszych ludzi przestało to być dobre miejsce do życia. Przez kilka miesięcy w roku na półwyspie trudno normalnie żyć. Jeśli ktoś pracuje w innej miejscowości niż mieszka, to nawet wrócić z pracy do domu mu ciężko, bo wszędzie korki i tłok. Do tego drożyzna. Dlatego wielu moich znajomych sprzedało stare chałupy, na których remont nie było ich stać, odżałowało dawne życie i przeniosło się do Redy, Rumi, Gdyni czy Wejherowa - mówi emerytowana pielęgniarka.