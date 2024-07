Wykorzystują nieuwagę turystów. Kwota może zrujnować wakacje

Problemem są głównie niedoinformowanie klientów oraz bariera językowa

Polacy, którzy we wtorek 25 czerwca wypożyczali auto przede mną, mieli to "szczęście", że mogli dopisać do rezerwacji dodatkowego kierowcę. Oczywiście za odpowiednią opłatą. Kosztowało ich to ok. 120 euro. Na tym jednak się nie skończyło, bo zostali zmuszeni do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia na pojazd. Pracownica wypożyczalni wmawiała im, że ubezpieczenie, które wykupili przez serwis Booking.com jest niewystarczające i nie pokryje kosztów ewentualnych szkód. A kary - groziła pani zza lady – nawet za drobne otarcia, są bardzo srogie.