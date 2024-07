Wysyp nad Bałtykiem. "Od razu po wejściu do wody dzieci zaczęły krzyczeć"

- Podczas ostatniej wizyty na plaży od razu po wejściu do wody dzieci zaczęły krzyczeć - relacjonuje. - Okazało się, że to ekscytacja na widok meduz. Wyłowiły jedną do wiaderka i obserwowały jak pływa, po chwili wypuściły ją do wody. Niestety kawałek dalej grupka dzieci nie była taka łaskawa. Chłopcy wyciągali meduzy z wody i zakopywali je w piachu. Niektóre też rozdzierali na pół. Zwrócenie im uwagi nie skutkowało, bo nie mówili po polsku, a rodziców nie było w pobliżu.