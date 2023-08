Poruszenie we Włoszech. Otwarto najstarsze Drzwi Święte

Wielkie wydarzenie dla wiernych

Collemaggio we włoskiej Abruzji jest bazyliką, w której pustelnik Piotr z Morrone w 1294 r. został wybrany na papieża Celestyna V. W grudniu tego samego roku zrezygnował z papiestwa, a po śmierci został pochowany w świątyni. Co więcej, to on ustanowił Święto Odpustu, a drzwi z bazyliki są pierwszymi Drzwiami Świętymi Kościoła katolickiego. To właśnie one zostały otwarte 28 sierpnia br. już po raz 729.