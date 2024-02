Wypożyczyła kajak zimą. "Przez trzy godziny widzieliśmy tylko jednego człowieka"

O ile latem wybranie się na kajak jest naprawdę proste, zimą wymaga to trochę więcej wysiłku. Przede wszystkim trzeba znaleźć kogoś, kto oferuje wypożyczanie kajaków o tej porze roku. Do tego najlepiej, żeby był to ktoś, kto sam pływa i zna rzekę, na którą wozi turystów. W końcu trzeba pamiętać, że zimą warunki do uprawiania tego sportu są mniej optymalne niż latem, a w razie wypadku grozi nam coś więcej niż nieplanowana kąpiel.