Wyrusz nad morze zimą. Przyciąga turystów również po sezonie

Zdawać by się mogło, że nadmorskie miejscowości przeżywają oblężenie jedynie od początku wakacji do końca września, a poza tymi miesiącami kurorty zmieniają się w miasteczka duchów. Nic bardziej mylnego, zima to doskonały czas na wypad, nie tylko weekendowy.

Wbrew pozorom zima może być równie ciekawa co lato (Shutterstock.com)

Zima to doskonały czas na podziwianie majestatycznych wschodów i zachodów słońca nad morzem. Słońce pojawia się na horyzoncie około godziny ósmej, a zachodzi około szesnastej. To jednak nie jedyny powód, dla którego warto wieczorem i ranem wybrać się na plażę.

Gorączka bałtyckiego złota

Ciągnące się kilometrami pasy złocistych plaż są wtedy o wiele bardziej wyludnione, długie zachody słońca i intymna atmosfera zachęcają do spędzenia czasu nad brzegiem morza nawet mimo nieco chłodnej aury. Mniejsza liczba ludzi na plaży oznacza również o wiele większą szansę na znalezienie "bałtyckiego złota".

Bursztyn, bo o nim mowa, najlepiej zbierać w okresie późnojesiennym i zimowym, od listopada aż do marca. Wtedy można się spodziewać największej liczby sztormów. Im większa siła wiatru i wysokość fal wieczorem i w nocy, tym większe prawdopodobieństwo, że poranne wyjście na plażę zaowocuje obfitym połowem. Istotna jest nie tylko prędkość, ale również kierunek, z którego wieje wiatr. Najlepiej będzie, jeśli wieje on z północy i północnego wschodu. To z okolic Litwy, Łotwy i Estonii do polskich wybrzeży docierają największe i najbardziej drogocenne bursztyny.

Pixabay.com

Nie tylko bursztyn

Warto wybrać się na plażę nie tylko po bursztyn. Zimą w nadmorskim powietrzu odnotowuje się również najwyższe stężenie jodu. Jest on kluczowy dla prawidłowego rozwoju tarczycy, dlatego warto wdychać go jak najwięcej. Przy dobrej pogodzie najwięcej jodu znajdziesz w odległości około 300 metrów od brzegu. Jeśli wieje porywisty wiatr, zasięg może być o wiele większy, podobnie jak stężenie jodu.

Zimą nad morzem jest taniej

Mniejszy ruch oznacza, że sprzedawcy usług i właściciele hoteli obniżają ceny, by przyciągnąć jak najwięcej klientów. Początek roku jest więc doskonałym momentem na krótki wypoczynek dla osób, które chcą odpocząć od wielkomiejskich tłumów na głównych ulicach i deptakach oraz od wszechobecnych kolejek we wszystkich miejscach godnych zainteresowania. Pożegnaj się również z czekaniem w nieskończoność na stoliki w restauracji. Poza sezonem turystów jest mniej, ale nie na tyle mało, by czuć się wyobcowanym. Chłodniejsze miesiące to doskonały czas na spędzenie urlopu w kameralnej atmosferze.