Wysłała pocztówkę w 1955 r. Dotarła do adresatki dopiero teraz

W 1955 r. wysłała przyjaciółce pocztówkę z włoskiej miejscowości Bergamasco. Jednak kartka dotarła do 83-letniej adresatki dopiero 63 lata później. Kobieta przyznała, że ta niecodzienna sytuacja sprawiła jej wielką radość.

Ile czasu potrzeba, aby otrzymać kartkę od przyjaciółki, która mieszka 180 km dalej? Wydawałoby się, że wystarczą 2-3 dni. Jednak w tym przypadku włoska poczta potrzebowała ponad 6 dekad. Co się działo z pocztówką w tym czasie? Nie wiadomo.

Pocztówkę podpisaną "Serdeczne pozdrowienia" wysłała przyjaciółka kobiety z lat 50., która podpisała się Giuse. To zdrobnienie od imienia Giuseppina.

"Zobaczyłem mamę uśmiechniętą i bardzo szczęśliwą. Kiedy zrozumiałem, o co chodzi, byłem niezwykle przejęty" – skomentował niecodzienną sytuację syn adresatki.

Mieszkanka Aosty wyznała, że jest bardzo wdzięczna włoskiej poczcie za to, że mogła na chwilę wrócić we wspomnieniach do lat swojej młodości.