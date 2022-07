Wysokie ceny nad Bałtykiem. Ile trzeba zapłacić za gofry w Mielnie?

Czteroosobowa rodzina, która zaplanuje wyjście na gofry w Mielnie, musi przygotować około 80 zł - czytamy w "Gazecie Wyborczej". Ceny tych słodkości oscylują w granicach 15-23 zł. Przy wyborze opcji z bitą śmietaną oraz polewą trzeba zapłacić 15 zł, kawałki świeżych owoców to dopłata od 1 do 4 zł. Gofr z bitą śmietaną i owocami egzotycznymi - brzoskwinia, banan, kiwi i ananas kosztuje już 20 zł. Najdroższa wersja - gofr z bitą śmietaną, kremem czekoladowym, bananem i polewa - to prawdziwa bomba kaloryczna, która kosztuje aż 23 zł.