Wysokie grzywny za niestosowne zachowania w samolocie. Kwoty są przytłaczające

Kampania One Too Many (O jeden za dużo) ma na celu zapobieganie nadmiernemu spożywaniu alkoholu przed lotami. Na lotniskach wyświetlane są spoty reklamowe, które docierają również do pasażerów za pośrednictwem mediów społecznościowych. Informują one ludzi, że bycie pijanym na pokładzie samolotu może skutkować dożywotnim zakazem podróżowania daną linią lotniczą, grzywną lub nawet karą pozbawienia wolności.