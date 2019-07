Wyspa, o której marzą celebryci. Można się na niej poczuć jak w raju

Indonezyjska wyspa Bali to synonim wakacyjnego raju. Również w Polsce ten malowniczy zakątek świata ma swoich miłośników. Jeszcze więcej jest takich, którzy o wizycie na Bali wciąż intensywnie myślą. Jedną z tych osób jest Julia Wieniawa, aktorka i piosenkarka znana m.in. z serialu Rodzinka.pl.

Celebrytka za pośrednictwem Instagrama wyznała swoim fanom: " Nigdy nie byłam na Bali, nie wiem jakim cudem to się jeszcze nie wydarzyło . Chyba dlatego, bo nigdy nie mam czasu. Natomiast chciałabym na maksa pojechać na przykład na obóz jogi na Bali i jakoś tam wyczilować, wyczilować myśli" – zwierzyła się aktorka, która ma 1,2 mln insta-followersów. Co ciekawe, jak donosi portal Pudelek.pl , złamane serce po rozstaniu z Julią leczył właśnie na Bali jej były chłopak, aktor Antoni Królikowski .

Jak się okazuje, zorganizowanie wakacji w miejscu uznawanym przez wielu za ziemską namiastkę Edenu, nie jest ani przedsięwzięciem trudnym, ani bardzo kosztownym. W okresie jesienno-zimowym na Bali regularnie kursują samoloty czarterowe z Polski, co sprawia, że ceny nie są zaporowe. Obecnie trwa przedsprzedaż wyjazdów egzotycznych na sezon 2019/2020, co umożliwia zarezerwowanie ekscytującej podróży ze sporym rabatem. Tygodniowy pobyt w 3-gwiazdkowym, komfortowym hotelu położonym w sąsiedztwie plaży zarezerwujemy na portalu Wakacje.pl nawet za 3,6 tys. zł za osobę (ze śniadaniami i przelotami w cenie).

Kupując wycieczkę na Bali otrzymujemy także coś, o czym w listopadzie czy styczniu w Polsce możemy tylko pomarzyć – idealną pogodę z temperaturą ok. 30 st. C, urzekająco piękne wybrzeża z piaszczystymi plażami i lagunami, swobodny klimat i uśmiechniętych ludzi, zarażających radością życia. Dołóżmy do niezwykle oryginalny balijski folklor, muzykę i tańce, a także wszechobecne świątynie wkomponowane w egzotyczne krajobrazy – zdecydowanie jest to miejsce, w którym można "wyczilować".