Wyspiarskie raje Europy. Wymarzone miejsca na wakacje

Błękitna woda, słońce, plaże na tle tropikalnej wyspiarskiej scenerii to wakacyjne marzenie niejednego turysty. Okazuje się, że wcale nie trzeba jechać daleko, by wypoczywać w takich warunkach. Oto cztery wyspiarskie perły Europy, które mogą być alternatywą dla dalekich wyjazdów w tropiki.

Osoby, które kochają morze i lasy, powinny odwiedzić chorwacką wyspę Mlejt (Shutterstock.com)

Polacy coraz częściej na miejsce letniego urlopu wybierają zagranicę. Według badań w tym roku poza Polską wakacje spędzi ponad 27 proc. naszych rodaków. Zdecydowanie najpopularniejsze są podróże po starym kontynencie.

Elba – cesarski wypoczynek

Elba to trzecia co do wielkości, po Sycylii i Sardynii, włoska wyspa. Znana jest przede wszystkim z tego, że była miejscem zesłania Napoleona Bonapartego. Jednak historia to tylko element bogatej oferty tej toskańskiej wyspy. Wybierając to miejsce nie musimy się martwić o nudę. Dosłownie każdy znajdzie tutaj coś dla siebie.

Fani morza i piasku mają do dyspozycji ponad 70 malowniczych plaż i 23 punkty do nurkowania. Wyspa ma bardzo duże zróżnicowanie terenu. Najwyższy szczyt Monte Capanne liczy 1019 m n.p.m. Każdy turysta może go zdobyć na własną rękę lub skorzystać z kolei linowej. Dla miłośników długich spacerów wytyczono aż 40 szlaków trekkingowych o różnym poziomie trudności.

Na wyspie z powodzeniem można również serfować, pływać kajakiem czy wędkować.

- Z badań wynika, że ponad 40 proc. Polaków chce na wakacjach zwiedzać i poznawać nowe miejsca. Planując urlop warto wybrać mniej znane lokalizacje, ale za to z bardzo szerokim wachlarzem atrakcji. Najlepiej te, które łączą zarówno plaże, lasy, jak i zabytki – mówi Paweł Kałudow z Diners Club Polska.

Antiparos – dla kochających ciszę i spokój

Antiparos jest idealnym miejscem dla turystów, którzy szukają ciszy i spokoju. Maleńka wyspa, mimo że znajduje się w popularnym turystycznie kraju, zapewnia intymną atmosferę. Zamieszkana zaledwie przez około 700 osób ma do dyspozycji turystów wiele bezpiecznych plaż, z płytką, przybrzeżną wodą. Idealnie nadaje się na wyjazdy z dziećmi.

Będąc w tym miejscu warto odwiedzić jaskinię Antiparos. Zobaczymy w niej długie na kilka metrów stalaktyty i przestronne groty. Jaskinia w swoim wnętrzu skrywa także wyryte nazwiska osób, które ją odwiedziły. Są wśród nich m.in. Lord Byron i pierwszy nowożytny król Grecji Otton I Wittelsbach. Warty odwiedzenia jest również XV-wieczny zamek Kastra oraz XVII-wieczny kościół Agios Nikolaos.

Wyspa co roku przyciąga turystów szukających klimatycznych wakacji w ciszy i spokoju. Swoją rezydencję na Antiparos ma m.in. amerykański aktor Tom Hanks.

Cavallo – luksus na najwyższym poziomie

Cavallo jest prywatną wyspą leżącą pomiędzy Korsyką i Sardynią. Za zgodą właściciela co roku przybywa tu wielu turystów. Na wyspie znajdą się doskonałe miejsca do nurkowania i żeglugi. Do dyspozycji jest spa a nawet centrum handlowe. Jak na oazę luksusu przystało, na wyspie można rozegrać również partyjkę golfa. Jedynym środkiem transportu są tu własne nogi, rower i elektryczny samochód. Na wyspie działa także port jachtowy i lotnisko dla małych samolotów.

Mlejt – natura przede wszystkim

Osoby, które kochają morze i lasy zarazem, powinny odwiedzić chorwacką wyspę Mlejt. Jest najbardziej zalesioną wyspą w kraju, a sporą jej cześć zajmuje nienaruszony przez cywilizację Park Narodowy. Bogate skarby fauny i flory dopełniają dwa malownicze jeziora o słonej wodzie – Veliko i Malo. Park można zwiedzać pieszo, rowerem lub na wynajętej łodzi pływając po wspomnianych jeziorach.

Chorwacka wyspa ma także bogatą historię. Pierwsze wzmianki o niej znalazły się w greckich dokumentach jeszcze przed nasza erą. Malownicza wyspa była m.in. przystankiem greckich marynarzy. Zachowały się tu grody i groby z czasów iliryjskich oraz wiele innych zabytków. Turyści znajdą tu m.in. rzymski pałac, XV-wieczny gotycki kościół czy renesansowy dwór z XVI wieku. Zachowały się nawet ruiny bazyliki z okresu wczesnego chrześcijaństwa i kościoła z V wieku.

