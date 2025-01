Wystąpił o odszkodowanie za opóźniony lot. "Pieniądze zostały już wypłacone"

Kilka tygodni temu nasz czytelnik, Tomasz Pastuszak, zgłosił się do nas z nietypowym problemem. Pod koniec 2024 r. kupił ze swojego konta Wizz Air bilet lotniczy dla partnerki. Miała ona podróżować z lotniska Londyn Luton do Gdańska i z powrotem.

"Do AirHelp wpłynęło fałszywe roszczenie, złożone przez osobę inną niż prawowity wnioskodawca. Bardzo poważnie traktujemy oszustwa i posiadamy wewnętrzne mechanizmy wykrywania takich przypadków. W tym przypadku oszustwo zostało wykryte po otrzymaniu środków od linii lotniczej, ale przed ich przekazaniem fałszywemu wnioskodawcy. W takich sytuacjach naszą polityką jest zwrot środków bezpośrednio do linii lotniczej, co zostało już zrealizowane. Oznacza to, że prawowity wnioskodawca może ponownie złożyć roszczenie i otrzymać swoje odszkodowanie. Skontaktowaliśmy się również z linią lotniczą, aby pomogła pasażerowi jak najszybciej uzyskać należne odszkodowanie. Osoba odpowiedzialna za oszustwo została zgłoszona na policję wraz z informacjami o jej nielegalnej działalności, aby zapobiec składaniu kolejnych fałszywych roszczeń w przyszłości" - poinformowała firma w rozległym oświadczeniu.