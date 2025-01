Do Gniezna przyjadą tłumy. "Wszystkie ręce na pokład"

Wielkim wydarzeniem będzie przygotowane przez Kancelarię Sejmu przy współpracy z miastem wspólne posiedzenie Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej . Wydarzenie to będzie miało miejsce 26 kwietnia, a więc w ten weekend, gdy w Gnieźnie mamy doroczne obchody, święto patrona miasta - św. Wojciecha, to także patron Polski i Europy. Natomiast w niedzielę 27 kwietnia w archikatedrze gnieźnieńskiej będzie odprawiona koronacyjna msza święta dziękczynna za pierwszą koronację królewską.

- W pierwszy i drugi weekend sierpnia w Gnieźnie odbędzie się sześć powtórzeń widowiska światło i dźwięk pokazującego nasze dzieje od chrztu Polski aż do koronacji Bolesława Chrobrego. Scenariusz przedstawienia jest już gotowy, będzie on podstawą do przetargu na wykonawstwo spektaklu. Na placu św. Wojciecha zbudujemy widownię na dwa tys. miejsc, a scena będzie ustawiona na tle archikatedry gnieźnieńskiej. Przez te dwa weekendy damy sześć przedstawień w każdy piątek, sobotę, niedzielę, co umożliwi obejrzenie spektaklu przez 12 tys. widzów – podkreślił Powałowski.