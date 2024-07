Wznowili badania. Wielkie odkrycia w polskiej jaskini

Wielkie odkrycia

Dr hab. Małgorzata Kot z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, która nadzoruje obecne prace, poinformowała, że badania trwają od kilku dni i powinny zakończyć się do końca lipca. - Skuliśmy ścianę przy trasie turystycznej, otworzyliśmy wykop o wielkości około dwóch metrów kwadratowych i powoli badamy wszystkie warstwy. Chcielibyśmy także przebadać miejsce przed wejściem do jaskini. Zobaczymy, czy nam się to uda, ponieważ już teraz natrafiliśmy na bardzo dużo kości - zaznaczyła badaczka.