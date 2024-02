Xi'an - historyczne miasto z ósmym cudem świata

Xi’an zaprasza dziś nie tylko turystów. Także jego mieszkańcy, w każdym wieku, mogą zanurzyć się w przeszłość jednocześnie czerpiąc z nowoczesności. "Miasteczko które nie zasypia" wzorowane na czasach dynastii Tang (VII do X wieku n.e.), to nocny park rozrywki w Xi’anie. Wystawiane są tu różnorodne przedstawienia, takie jak występy taneczne inspirowane historycznymi malowidłami lub zabytkami kultury, przedstawienia opowiadające dawne historie, grają muzyczne fontanny. Do najbardziej znanych, interaktywnych przedstawień należą "Talk Show poety Li Baia" i "Pani wańka-wstańka". Komicy stand-upowi wcielają się w postacie Li Baia, najsłynniejszego chińskiego poety z dynastii Tang oraz jego przyjaciela i zapraszają turystów do zabawy i interakcji. Odwiedzający mogą się przekonać o kosmopolityczności tej dynastii i doświadczyć tętniącej życiem atmosfery poprzez przebieranie się w tradycyjne ubiory, jedzenie, zakupy, podziwianie występów artystów przebranych w stroje z cesarskiej epoki, czy uczestnictwo w różnego rodzaju zabawach.