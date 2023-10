Za ocean w klasie biznes LOT-u. Płaskie łóżko, podniebna restauracja i słony rachunek

Przy okazji podróży do Toronto, postanowiłem sprawdzić LOT Business Class narodowego przewoźnika. Decyzja o wyborze tej klasy zaczyna się na stronie lot.com. Po wskazaniu kierunku, terminu i klasy podróży pojawia się finalna cena. Potrafi zwalić z nóg, bo o ile bilet w klasie ekonomicznej w obie strony na trasie do Kanady kosztuje od ok. 3 tys. zł, klasa biznes to wydatek rzędu niemal 13 tys. zł. Rozkładowo lot z Warszawy trwa niemal 10 godzin, trasa powrotna to ok. 8 godzin. Podróż może potrwać krócej, wszystko zależy od wielu czynników już w trakcie lotu, m.in. obsługi naziemnej, natężenia ruchu lotniczego i pogody.