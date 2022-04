Nazywają go "małą Chorwacją". Tak wyglądał ponad 30 lat temu

Zakrzówek, czyli "mała Chorwacja"

To właśnie złożom wapienia - który kiedyś tam wydobywano - Zakrzówek zawdzięcza niezwykły kolor wody, która jest przejrzysta i turkusowa - co wieku osobom przywodzi na myśli Chorwację. Głębokość zbiornika dochodzi nawet do 32 metrów, a widoczność wynosi ok. 15 metrów. Głębiej woda jest mniej przejrzysta z powodu złóż siarkowodoru, który zdecydowanie ogranicza widoczność.