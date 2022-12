Zafundował pracownikom niesamowity wyjazd. "Najlepszy szef w historii"

Ken Griffin to amerykański menedżer funduszy hedgingowych, przedsiębiorca i inwestor. Mężczyzna jest również właścicielem firmy Citadel Securities, jednego z największych animatorów rynku w Stanach Zjednoczonych, która w tym roku, dzięki pracy całego zespołu odnotowała wyjątkowo dobre wyniki. Co ciekawe, fundusz hedgingowy Amerykanina jest wart około 31,7 miliarda dolarów, dzięki czemu zajmuje on 40. miejsce na liście najbogatszych osób na świecie, stworzonej przez Forbsa.