To już pewne. Ulubiony kraj Polaków w strefie Schengen

Strefa Schengen

Strefa Schengen to obszar obejmujący do tej pory 26 państw, choć po doliczeniu Chorwacji, będzie ich już 27. Na tym terenie zniesiono kontrole graniczne na granicach wewnętrznych. Strefa powstała w 1995 roku, a Polska dołączyła do niej 12 lat później. Warto podkreślić, że nie wszystkie kraje Unii Europejskiej są w Schengen (nie obejmuje Bułgarii, Cypru, Irlandii i Rumunii). Jednak do strefy włączone są cztery państwa niebędące członkami UE. To Norwegia, Islandia, Szwajcaria oraz Liechtenstein.