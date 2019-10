Zagadka karłowatego "człowieka z Flores". Czy hobbici żyli naprawdę?

Kiedy w roku 2003 na wyspie Flores w Indonezji odnaleziono metrowy szkielet humanoida, w świecie nauki zawrzało. Badacze odkryli szczątki karłowatego człowieka, niczym z powieści J.R.R. Tolkiena. Czy rzeczywiście na wyspie Flores mieszkali hobbici?



Znalezione szkielety pod wieloma względami były w budowie bardzo podobne do ludzkich, jednakże dorosły osobnik – co potwierdzają badania – osiągał wysokość zaledwie jednego metra i ważył ok. 25 kg. Nie było więc zaskoczeniem, że równolegle z oficjalną nazwą człowiek z Flores (Homo floresiensis), zaczęto nazywać tajemniczego humanoida hobbitem, poprzez skojarzenie z powieścią J.R.R Tolkiena "Władca pierścieni".