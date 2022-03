Zagraniczni turyści boją się jechać do Polski. Powodem wojna w Ukrainie

Od miesiąca obcokrajowcy coraz częściej wpisują w wyszukiwarkę Google pytanie: "is it safe to travel to Poland?" (czy bezpiecznie jest podróżować do Polski?). Wielu zagranicznych turystów odwołuje podróże do większości krajów Europy Wschodniej, a polscy przedsiębiorcy znów zaczynają się skarżyć na brak gości z zagranicy.