Zainwestuj w elegancki pokrowiec. Walizka nie zniszczy się w podróży

Zakup wymarzonej walizki podróżnej to połowa sukcesu. Żeby służyła ci latami musisz o nią dbać. Uważaj na zabrudzenia i zniszczenia w trakcie podróży. Nie unikniesz ich, jednak możesz się na nie dobrze przygotować.

Wyszukanie idealnej walizki to długotrwały proces. Musisz ustalić, czego od niej oczekujesz. Czy ma ci służyć do dalekich podróży? Czy zamierzasz ją traktować jako rekwizyt w podróżach biznesowych, czy może będziesz pakować się w nią z myślą o dłuższym urlopie? A może po prostu podróżujesz często, ale krótko? Intensywność twoich wyjazdów to bardzo ważny czynnik przy wybieraniu dogodnej walizki.

Kiedy już określisz cel, w jakim ją kupujesz kolejnym krokiem powinna być decyzja, w jakim rozmiarze będzie wymarzona walizka.Typów jest kilka - małe, średnie, duże. Z kieszeniami wewnętrznymi i zewnętrznymi. Pamiętaj o tym, by spełniała twoje wyśrubowane wymagania wizualne. Odpowiednia kolorystyka to bardzo ważna rzecz.

Pokrowiec marki Wittchen to jeden z najlepszych sposobów, by przedłużyć żywotność swojej walizki. Jest zapinany na rzepy i wykonany z bardzo trwałego poliestru. Pokrowiec dedykowany jest dla bagażu miękkiego. Co ważne, jego rozmiar umożliwia dostosowanie go do różnych kształtów bagażu. Doskonałe zabezpieczenie walizki przed zewnętrznymi uszkodzeniami, a także niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.