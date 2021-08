Zakopane. 11-latek ciężko ranny po zderzeniu z ciuchcią

Jak informuje Tatrzańskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, do wypadku doszło w sobotę 14 sierpnia, na szlaku prowadzącym do Doliny Chochołowskiej. Na miejsce przyjechała karetka, która zabrała chłopca do szpitala w Krakowie, oraz policja w celu ustalenia przebiegu zdarzenia. Młody rowerzysta doznał poważnych obrażeń ciała, ma złamane obie ręce oraz uraz mięśnia uda.