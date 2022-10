Zakopane coraz droższe. "Jak ktoś już podniósł ceny, to się nie cofnie"

Ceny w Zakopanem poszły w górę

W restauracji porcja rosołu to wydatek co najmniej 20 zł. Za dodatki takie jak grillowane oscypki czy chleb ze smalcem zapłacimy 20-26 zł. Dania obiadowe są dwa albo trzy razy droższe - schabowy z ziemniakami, placek po zbójnicku czy pieczony pstrąg kosztują ok. 50 zł, ale gicz jagnięca aż 75 zł. Nieco taniej jest w jadłodajniach, gdzie za zupę i drugie danie zapłacimy nawet mniej niż 40 zł, ale tam posiłki nie zawsze są dobrej jakości.