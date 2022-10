Sylwester w Zakopanem. Znowu szykują się tłumy?

Turystyczny boom

- Na pewno obecnie nie mamy do czynienia z tak dużym zainteresowaniem sylwestrem w Zakopanem, jak miało to miejsce w poprzednich latach. Bardzo często, na przełomie października i listopada, brakowało już miejsc w stolicy polskich Tatr, a obecnie do wyboru są jeszcze ciekawe oferty i to za satysfakcjonującą cenę - mówi w rozmowie z WP Karol Wiak z portalu Nocowanie.pl. - Warto jednak się pospieszyć, bo rezerwacji jest coraz więcej i wszystko wskazuje na to, że tuż po długim weekendzie listopadowym, będziemy mieć do czynienia z turystycznym boomem, jeśli chodzi o sylwestra w Zakopanem.