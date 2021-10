Zakopane ma problem. Tak źle ponoć jeszcze nie było

"Teraz jest rynek parownika i jeśli chce się go pozyskać i zatrzymać to trzeba mu zaoferować coś więcej niż tylko pracę. Zarobki muszą być adekwatne do tego co oczekujemy od pracownika. Jeśli taka osoba ma pracować na kilku stanowiskach jednocześnie, to musi dostać też odpowiednią zapłatę, by chciał tu wracać codziennie" - tłumaczy w rozmowie z "Gazetą Krakowską" Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.