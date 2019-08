Zakopane. Najlepsze restauracje na obiad w sezonie

Zakopane jest jednym z najpopularniejszych miejsc na wakacje w Polsce. W ciągu ostatnich kilku lat zarówno liczba turystów, jak i restauracji, znacząco się zwiększyła. Warto wiedzieć, które miejsca są warte odwiedzenia.

Restauracje w Zakopanem

Góralskie jedzenie

Jadąc na południe Polski warto wiedzieć, co zalicza się do klasycznego, góralskiego jedzenia. Przodują tutaj znane wielu osobom oscypki. Dzisiaj są sprzedawane nie tylko w Zakopanem, ale to tam są zdecydowanie najlepsze. Często podaje się je z żurawiną na ciepło.