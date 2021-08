Zakopianka. Najbardziej znienawidzona przez kierowców trasa wciąż w remoncie

Turyści wybierający się do Zakopanego wiedzą doskonale, że na Zakopiance trzeba odstać swoje. Czasem jest to nawet kilka godzin. - Nie było tak źle. W sobotę (dop. red. 29 sierpnia) przed południem droga z Zakopanego do Krakowa zajęła nam niespełna 3 godziny. To godzinę krócej niż kiedy jechaliśmy w przeciwną stronę - napisała do nas czytelniczka pani Olga. Wysłała zrzut ekranu prezentujący korki między Nowym Targiem, a Klikuszową. Na trasie było kilka korków.