Zakwaszone wody oceanu rozpuszczają pancerze krabów

Naukowcy, którzy monitorują poziom pH wód w morzach i oceanach, opublikowali alarmujący raport. Wynika z niego, że wody, zwłaszcza w Oceanie Spokojnym, stają się coraz bardziej zakwaszone. A przez to niedługo zaczną masowo ginąć kraby.

O wzroście poziomu dwutlenku węgla w atmosferze wiemy od dawna. O najróżniejszych, tragicznych skutkach – również. Teraz do listy można dopisać kolejny. Wysokie stężenie CO2 w atmosferze sprawia, że pH wód w morzach i oceanach spada. Dzieje się tak, ponieważ woda absorbuje część z gazów cieplarnianych, co sprawia, że jej skład chemiczny się zmienia i w efekcie woda staje się bardziej kwaśna.

O odkryciu poinformowali naukowcy na łamach magazynu "Science of the Total Environment", wydawanego przez amerykańską agencję rządową - National Oceanic and Atmospheric Administration.