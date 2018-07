Zalane Syrenki i San Escobar. Mistrzostwa w Pływaniu na Byle Czym

Można się nudzić na Fidżi i dobrze bawić w Augustowie - są zdania uczestnicy Mistrzostw Polski w Pływaniu na Byle Czym. Czego oni nie zwodowali na rzekę Nettę! Był i San Escobar, i Utopione Lokaty, i Lep na Baby.

Na rzekę Nettę w Augustowie wypłynęło w niedzielę ponad 20 najdziwniejszych pływadeł. Trasę do mety pokonał 16-metrowy ORP Orzeł (wbrew pozorom nie był to okręt podwodny) i pociągnięte złotą farbą Utopione Lokaty.

Amelka, bądź niegrzeczna!

Sporo było w tym roku pływadeł historycznych lub wprost nawiązujących do setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Była jedna konstrukcja poświęcona RODO - ustawione na pokładzie nieme i nieruchome manekiny były całkowicie anonimowe. Ale i - jak co roku - konstruktorzy inspirują się ekologią. Żaglownica Kallisto na przykład zbudowana została z butelek pet, a powstawała dosłownie jak naukowy eksperyment.

Trudno powiedzieć, co przyświecało konstruktorom Lepu na Baby, ale - trzeba to przyznać - zadziałało. Zwłaszcza na te młodsze, w wieku przedszkolnym. Pięciu rosłych warszawiaków - dwóch Bartoszów, Łukasz, Michał i Radosław - zaprezentowali się publiczności na pływającej, ukwieconej łące z ulem, a po zacumowaniu do brzegu robili za gwiazdy sesji zdjęciowych, wystylizowani na bohaterów bajki o Pszczółce Mai. Kumplują się od kilkunastu lat, a to ich drugi występ w mistrzostwach - przed rokiem wcielili się w smerfy. Tym razem nie byli tak uroczy, zwłaszcza mrówka i pajęczyca Tekla (nie jesteśmy diabłami! - prostowali). Wypastowane na czarno postaci, z przyczepionymi wielkimi odwłokami i odnóżami - sprawiały niepokojące wrażenie. Mimo zwłaszcza dzieci (choć nie tylko) chętnie się z nimi fotografowały i sięgały po cukierki. - Amelka, pamiętaj, bądź niegrzeczna! - rechotali na do widzenia konstruktorzy.

Syrenki dwie

Gdy na rzekę zwodowane zostały Zalane Syrenki, zaczęły się docinki - raz, że już sama nazwa budzi dwuznaczne skojarzenia, dwa - że niebieska syrenka płynęła wyjątkowo wolno, a ambitnie nie chciała korzystać ze wspomagania motorówki. - Być może silnik jest z innego urządzenia i łatwo go było zalać, a być może kierowca utknął w korku i wyskoczył po coś do picia - żartowali prowadzący imprezę dziennikarze Radia Białystok.

- Było pod wiatr i Magda się namęczyła, pracując ogonem - śmiał się już po udanym finiszu Andrzej Ostrowski z Krakowa. Magda to jego żona i tym razem to ona była gwoździem programu - przepiękną syrenką w oldskulowym aucie.

Tym razem - bo Ostrowscy są już weteranami mistrzostw. Obydwoje są nauczycielami akademickimi, pracują w Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. Osiem lat temu przyjechali do Augustowa, gdzie Andrzej prowadził szkolenie ratowników. Kolega zaprosił ich na mistrzostwa i wsiąkli. Co roku nie mogą sobie odmówić, bo co roku jest jakiś nowy pomysł na pływające wariactwo. I zawsze stają "na pudle". Na początek wystartowali w 2009 r. z łodzią Laura, potem był projekt Kwiat Mazur, następnie Rydwan Herolda, Baśniowy Ptak i Kontrabas grupy Mo-żarta. W ubiegłym roku zgarnęli złoto, za konstrukcję słonia z "Pustyni i w puszczy". Słoń miał wiele elementów ruchomych, co urzekło jury: machał uszami, lał wodę trąbą i trąbił. Dzieciaki Ostrowskich robiły za Stasia i Nel. Dla Maksymiliana, Laury i Mateusza przygotowania do mistrzostw i sam występ to najlepsza zabawa.