Polacy utknęli na Dominikanie. LOT ponownie odwołał rejs z wyspy

Dominikana - 200 pasażerów stłoczonych w terminalu

Pasażerowie skarżyli się, że oczekując na start do Warszawy, byli stłoczeni w nieklimatyzowanym budynku terminalu. Narzekali także na brak możliwości kontaktu z zaniepokojonymi bliskimi w Polsce, z uwagi na trudności z dostępem do Internetu. Ostatecznie ok. 200 podróżnych zostało zakwaterowanych w hotelach. Wrócili w poniedziałek, 11 maja.