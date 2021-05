Zamek Czocha i legenda o płaczącym dziecku. Ponure strony życia w średniowiecznej warowni

Filip twierdzi, że to dlatego, że w zamkach było potwornie zimno, nawet latem. I ktoś pomysłowy wymyślił, co zrobić, żeby spać w cieple. Wokół łoża zawieszano ciężkie, grube zasłony, a żeby łatwiej je było odsunąć, zamontowano coś w rodzaju drzwi. Pod puchowe kołdry wkładano nagrzane cegły i dzięki temu spało się w ciepełku. Rzeczywiście, gdy tak się zastanawiam, to dochodzę do wniosku, że ogrzanie tak ogromnych kamiennych komnat musiało być sporym wyzwaniem. No i te wielkie okna, przez które wpadał i hulał wiatr.