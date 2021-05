Gdzie ukryto Bursztynową Komnatę? Najpopularniejsze i najbardziej intrygujące teorie

Ostatnie pewne informacje na temat Bursztynowej Komnaty pochodzą z początku 1944 r. Na zamku w Königsbergu (obecnym Kaliningradzie), gdzie Niemcy eksponowali zrabowany zabytek, doszło do pożaru. Z jego powodu bursztynowe panele zostały zdemontowane i zapakowane do skrzyń. Tak zaczęła się zagadka do dzisiaj nurtująca tysiące fascynatów historii i poszukiwaczy skarbów. Gdzie wywieziono i ukryto "ósmy cud świata"?