Zamek Neuschwanstein - zamek z bajki. Dlaczego to wielkie marzenie króla Ludwika II doprowadziło głowę państwa do upadku?

Zamek Neuschwanstein – podstawowe informacje o zamku z bajki

Jaka jest historia zamku Neuschwanstein?

Wraz z postępem prac, Ludwik II miał coraz większe wymagania dotyczące wyglądu zewnętrznego oraz wnętrz zamku. Skutkiem tego, aby pokryć rosnące koszty budowy, zaciągnął liczne kredyty, których potem nie był w stanie spłacić. Ogromne długi głowy państwa przyczyniły się do tego, że rząd bawarski zmusił władcę w 1886 roku do abdykacji. Król nie chciał się jednak poddać i nakazał porwać i uwięzić komisję, która przyszła po niego 9 czerwca 1886 roku. 2 dni później, 11 czerwca rządowi bawarskiemu udało się wyprowadzić króla z zamku, a za kolejne 2 dni – władca umarł. Co ciekawe król Ludwik II nie dożył do zakończenia budowy jego wymarzonego zamku, gdyż umarł 172 dni przed jej zakończeniem. 6 tygodni po śmierci władcy, twierdza została udostępniona dla turystów.